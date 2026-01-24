Ünlü oyuncu Özge Ulusoy: Artık hayal bile kuramıyorum

Ünlümanken Özge Ulusoy, önceki gün bir gelinlik defilesinde podyuma çıktı. Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulusoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır sektörün içinde olduğunu vurgulayan Ulusoy, "2003 yılından beri podyumlardayım. O kadar çok gelinlik giydim ki üzerimdeki gelinlik bir milyonuncu gelinliğim olabilir. Gerçekten evlenince giyeceğim gelinliğin bile hayalini kurmuyorum" şeklinde konuştu.

EVLİLİK YAKIN!

Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, 2025 yılının sonlarına doğru katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin, "2026'da evlilik olur mu?" sorusuna, "Evlilik olursa bana da sürpriz olur ama evlenmeye sıcak bakıyorum" sözleriyle nikah masasına oturacağının sinyalini vermişti.