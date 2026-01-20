Barış Arduç’u sevindiren karar: Mahkeme Arduç’u haklı buldu

Ünlü oyuncu Barış Arduc, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı. İstanbul'un pek çok yerinde ev aldı. Beşiktaş'daki dairesini ise kiraya verdi. Ancak eksik yatırılan kiralar nedeniyle soluğu adliyede aldı.

50 BİN TL ALACAK

Gectiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, uc ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik odeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı. Dava gectiğimiz gunlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde goruldu. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Barış Arduc'u haklı bularak kiracısının eksik ödenen 50 bin TL ücreti ödemesine hükmetti.