Buse Terim'in sır sevgilisi ortaya çıktı!

Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla mercek altına alınan Buse Terim, geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği yeni ilişkisini bu kez "etiketli" olarak paylaştı. Arama motorlarında "Buse Terim'in yeni sevgilisi kim?" sorusu yanıt ararken, tatil rotasını Kapadokya'ya çeviren Terim'in paylaştığı son kare, meraklı takipçileri için "kimlik tespiti" niteliği taşıdı.

GİZLİ KALMADI

Sevgilisiyle el ele pozunu beyaz kalp emojisiyle yayınlayan Terim, fotoğrafa sevgilisinin hesabını da ekledi. Sosyal medya dünyasında merak uyandıran o ismin 'batuson' kullanıcı adlı Batuhan Bey olduğu ortaya çıktı. Terim'in bu hamlesi, sosyal medyada "Aşk gizli kalmadı" yorumlarına neden oldu.