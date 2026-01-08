Barış Arduç’tan güven mesajı: “Allah nazardan saklasın evlilik yüzükle ölçülmez”

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki gün Beyoğlu'nda bir markanın davetinde kamera karşısına geçti. 'Jiu- Jitsu' olarak bilinen dövüş sporuyla yakından ilgilenen Arduç, kızı Jan Asya'nın spora olan ilgisinden bahsetti. Arduç, "Geçen kendisi gelmek istedi. Yaşı şu an çok müsait değil, belki ilerleyen yaşlarda kendi isterse dahil olabilir" dedi.

'ALLAH NAZARDAN SAKLASIN'

Eşi Gupse Özay'ın sporla pek ilgilenmediğini belirten Arduç, eşinden bahsederken "Biricik eşim" ifadesini kullandı. Özay'ın, "Alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı kız arkadaşı olabilir" sözleri hatırlatılan Arduç, elindeki yüzünü gösterdi. Eşinin sözlerine yanıt veren oyuncu, "Bu tamamen güvene dayalı bir hikâye... Karşılıklı güven devam ettiği müddetçe 'Allah nazardan saklasın' herhangi bir yüzüğe veya arkadaşlarının kim olduğuna karışan bir çift olmazsınız" şeklinde konuştu.