Gupse Özay’dan olay kıskançlık çıkışı! "Kocam alyans takmayabilir"

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 2020 yılında yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile evlenmişti. Çift, 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Ünlü oyuncu, önceki gün Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk olduğu bölümde katıldığı kıskançlık testinde verdiği yanıtlarla gündem oldu. Gupse Özay, "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikâye paylaşmayabilir" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özay'ın bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bu yaklaşımı 'fazla rahat' bulurken, kimileri ise Gupse Özay'ın cevaplarını takdir etti.