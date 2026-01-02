Ünlü şarkıcı Nüket Duru kıyafetiyle yılbaşı gecesine damga vurdu

Nüket Duru, yılbaşı sahnesi kapsamında Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcının, kostümü ve başına taktığı tacı ise dikkat çekti. Kıyafetiyle ilgili konuşan Duru, "Hürriyet heykeli gibiyim. Çok zor ve ağır. Boynum içine geçmez inşallah" diye espri yaptı.

