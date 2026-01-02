Bir yıldızı başka birini doğurdu! Kenan Doğulu: 'Adını benden aldı'

Kenan Doğulu, yılbaşında bir You- Tube kanalına konuk oldu. "En sevdiğin milli takım futbolcusu kim?" sorusunu yanıtlayan Doğulu, Kenan Yıldız'la aralarındaki özel bağı da ortaya çıkardı. Doğulu, yaptığı açıklamada, "1995 Dinar depreminde Kenan Yıldız'ın anne ve babasına moral olsun diye gitarla şarkı söylemiştim. 'Onlar da o gün bir çocuğumuz olursa adını Kenan koyalım' demiş. Kenan Yıldız'ın ismi benden geliyormuş" ifadelerini kullandı.

Doğulu, Yıldız'ın maçlarını takip ediyor.