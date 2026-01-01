Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den yeni düet!
Başarılı sanatçı Sinan Güleryüz ile ekranların sevilen oyuncularından Özge Özder, birlikte imza attıkları “Duymadın Feryadımı” adlı yeni düetleri ile müzikseverlere yılın ilk hediyesini sundu. İkilinin milyonlara ulaşan “Senle Ben” gibi duygusal düetlerine bir yenisi daha eklemiş oldu.
