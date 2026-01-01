Ekin Uzunlar İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi!

Ekin Uzunlar, sevgilisi Sinem Durmuş ile birlikte İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Kıbrıs'ta sahne alacağını söyleyen Uzunlar, "Arkadaşlar, sahnem var. Uçağıma da az kaldı. 2026 hepimiz için güzel bir yıl olsun inşallah" dedi. Ünlü sanatçı, ardından sevgilisiyle birlikte uçağa gitti.

