Ece Sükan Bebek’te panik yaşadı! Otelden tekneyle ayrıldı

Modacı ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Bebek'te bir otelden çıkarken objektiflere yansıdı. Yanında bir beyefendiyle birlikte görüntülenen Sükan'ın, gazetecileri fark etmeden kapıdaki valelere el işareti yaparak "Taksi çevirir misiniz?" dediği görüldü. Tam o sırada patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşayan Sükan, hızlıca arkasını dönerek yanındaki beyefendiyle birlikte tekrar otele girdi. Daha sonra edinilen bilgilere göre Sükan ve yanındaki beyefendi, otelin deniz tarafındaki iskeleden tekneye binerek mekândan ayrıldı. Bu hareketler Sükan'ın yeni bir ilişkiye yelken açtığının işaretiydi.

