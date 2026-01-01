Birkan Sokullu Zincirlikuyu’da el ele! Eda Gürkaynak ile yeni yılı evde girecekler

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daydı. Bir an olsun sevgilisinin elini bırakmayan Sokullu bu hareketi beğeni toplamayı başardı. Yılbaşı planları sorulan güzel çift, "Ailemiz ile birlikte evde, hep beraber yeni yıla gireceğiz" açıklamalarında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN