Rabia Soytürk’ten aşk sorularına yanıt verdi! “Zamanı gelince konuşulur”
Oyuncu Rabia Soytürk, önceki akşam bir davete katıldı. Hakan Sabancı ile hakkında çıkan aşk haberlerinin sorulması üzerine konuşan Soytürk, “Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın” dedi.
