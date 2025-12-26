PODCAST CANLI YAYIN

Ceyda Ateş’ten 48 saatte 20 bin kilometrelik tempo

Oyuncu Ceyda Ateş, 48 saat içinde Amerika’ya gidip gelerek yaklaşık 20 bin kilometre yol yaptı. Yoğun çekim programı nedeniyle kızını babasının yanına bırakan Ateş, “Bostancı’dan Etiler’e geçmek gibi” sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti. Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlanmıştı. Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, ekranlara da ara vermişti. Yıllar sonra yeniden işine dönmeye karar veren güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kızıyla birlikte İstanbul'a geldi. Fakat çekimlerinin yoğunlaşmasından dolayı kızını tekrar Amerika'ya babasının yanına götürmek zorunda kaldı. Fakat bu durum Ateş için biraz yorucu oldu. Çünkü Ateş, 48 saat içinde Amerika'ya gidip geldi. 48 saatin 30 saatini yolda geçiren güzel oyuncu, tam 20 bin km yol yaptı. Güzel oyuncu, bu durumu ise şöyle özetledi, "Bostancı'dan Etiler'e geçmek gibi bir durum yaşıyorum. Şaka gibi ama gerçek." Ateş'in bu temposuna şaşıran eşi Toplusoy, "Ben yapamazdım" ifadesini kullandı.

Salı akşamı İstanbul Havalimanı'ndan kızının fotoğrafını paylaştı.

Çarşamba Miami'deki evine geldi, akşam yemeğini ailesiyle yedi.

Dün sabah eşi Toplusoy, Miami'deki havalimanına bıraktı.

Dün akşam tekrar İstanbul'a ayak bastı.

