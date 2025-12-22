İstanbul’da moda rüzgarı! Ünlü mankenler boy gösterdi

Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy ve Güzide Duran, önceki akşam Serkan Selamet ev sahipliğinde Fashion Show 2025'te podyuma çıktı. İstanbul'da moda dünyasını buluşturan bu görkemli defile, Anadolu'nun köklü dokuma mirası Kutnu kumaşı ve çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak prestijli bir sahnede hayat buldu.

