Kenan Çoban ve Muhammed Gömük’ten yeni yıl mesajı
Uzun süredir gözükmeyen usta oyuncu Kenan Çoban ve ünlü yazar Muhammed Gömük, önceki akşam Ortaköy'de gerçekleşen yeni yıl davetinde görüntülendi. Birlikte kameralara poz veren Çoban ve Gömük, "Sağlıklı, huzurlu ve barış içinde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz bir yıl diliyoruz" mesajı verdi.