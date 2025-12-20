Elif Ece Uzun şehirden uzak yaşamını anlattı

Elif Ece Uzun, önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken model, mağazaları gezerek bol bol alışveriş yaptı. Sapanca'da doğayla iç içe yaşadığı orman evinin hakkına konuşan Uzun, "Çocuklarımız için böyle bir yaşam tercih ettik. Şehir çok kalabalık, bizde doğayla iç içe olmak istedik. Çocuklar temiz hava alabiliyor ve bahçede istediği gibi zaman geçirebiliyorlar. Şehrin kargaşası yerine, kuş sesleri içinde olmak hepimize huzur veriyor. İşlerimiz olmadığı sürece evden çıkmıyoruz. Çocuklar için tercih ettik ama bize de iyi geldi. Hayatımızdan çok mutluyuz, sabah kalktığımızda ağaçları görmek bizim için büyük lüks" şeklinde konuştu.

Haber: Aydın Hamza