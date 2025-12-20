Barış Arduç’tan 10 milyonluk koleksiyon!

Gupse Özay ve Barış Arduç 'un beraber rol aldıkları film setinde başlayan aşkları, 2020 yılında nikah masasına taşınmıştı. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift, mutluluklarıyla herkesi hayran bırakıyordu. Gerek aile hayatları ile gerekse de magazin dünyasındaki samimi halleriyle örnek bir çift olan Özay ve Arduç, birbirlerine yaptıkları lüks jestlerle adından söz ettiriyordu. Barış Arduç'u her fırsatta göklere çıkaran Özay, bu kez pahalı bir saat hediyesiyle eşini yüceltti.

Fotoğraf, Takvim



KESENİN AĞZINI AÇTI!

Barış Arduç'un lüks saatlere merakı olduğunu bilen Gupse Özay, kesenin ağzını da açtı. Ekim ayında 38. yaşını kutlayan Arduç'a dünyaca ünlü marka Cartier'den 14 bin 400 Euro yani yaklaşık 750 bin TL'ye saat aldı. Arduç, markanın çok tutulan "Tank" modelinin yeşil rengini de koleksiyonuna eklemiş oldu. Öte yandan Arduç'un koleksiyonunda yaklaşık 15 saat bulunurken, bunların toplamının 10 milyon TL'yi bulduğu konuşuluyor.



Tam bir saat tutkunu olan Arduç'un koleksiyonunda; Audemars Piquet, Rolex ve Patek Philippe gibi markaların saatleri de bulunuyor.

Haber: Gökhan Kaya