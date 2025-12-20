PODCAST CANLI YAYIN

Barış Arduç’tan 10 milyonluk koleksiyon!

Gupse Özay, eşi Barış Arduç’un saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Özay, Arduç’a Cartier’den yaklaşık 750 bin TL değerinde bir saat hediye etti

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Barış Arduç’tan 10 milyonluk koleksiyon!

Gupse Özay ve Barış Arduç'un beraber rol aldıkları film setinde başlayan aşkları, 2020 yılında nikah masasına taşınmıştı. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift, mutluluklarıyla herkesi hayran bırakıyordu. Gerek aile hayatları ile gerekse de magazin dünyasındaki samimi halleriyle örnek bir çift olan Özay ve Arduç, birbirlerine yaptıkları lüks jestlerle adından söz ettiriyordu. Barış Arduç'u her fırsatta göklere çıkaran Özay, bu kez pahalı bir saat hediyesiyle eşini yüceltti.

Fotoğraf, TakvimFotoğraf, Takvim

KESENİN AĞZINI AÇTI!
Barış Arduç'un lüks saatlere merakı olduğunu bilen Gupse Özay, kesenin ağzını da açtı. Ekim ayında 38. yaşını kutlayan Arduç'a dünyaca ünlü marka Cartier'den 14 bin 400 Euro yani yaklaşık 750 bin TL'ye saat aldı. Arduç, markanın çok tutulan "Tank" modelinin yeşil rengini de koleksiyonuna eklemiş oldu. Öte yandan Arduç'un koleksiyonunda yaklaşık 15 saat bulunurken, bunların toplamının 10 milyon TL'yi bulduğu konuşuluyor.

Tam bir saat tutkunu olan Arduç'un koleksiyonunda; Audemars Piquet, Rolex ve Patek Philippe gibi markaların saatleri de bulunuyor.

Haber: Gökhan Kaya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"