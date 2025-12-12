Objektiflere takıldı! Şıklığı göz kamaştırdı!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli ve sempatik halleri ile herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Sevenlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen güzel oyuncu bol bol selfie çektirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN