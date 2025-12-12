Konu eski dostları hakkında olunca... Barışma sorularına sessiz kaldı!

Demet Akalın, önceki gün yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Demet Akalın, önce soruları yanıtlamak istemedi. Akalın, "Alışverişe geldik işte, bir de yemek yedik. Başka da konuşmayacağım, teşekkür ederim" dedi. Basın mensuplarının eski dostlarıyla barışmasını sorması üzerine de Demet Akalın sessizliğini koruyarak "Teşekkür ederim, bugün konuşmak istemiyorum" dedi ve alışverişe devam etti.

