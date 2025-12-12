Kızımla ayrılmama değmez eskisi gibi değil! 'Ailemle ve kızımlayım’

Nur Fettahoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fettahoğlu, sarı saçlarıyla dikkat çekerken gazetecilerin saçlarıyla ilgili sorularına, "En son gördüğünüzde de sarıydım, saçım yeni değil. Dinleniyorum biraz. Evdeyim, kızımla ailemle vakit geçiriyorum" dedi. Tekliflerle ilgili sorulara ise oyuncu, "Projeleri okuyorum ama bilmiyorum ya. Kızımdan ayrı vakit geçirmeye değecek bir iş yok. Keşke eskisi gibi işler gelse" ifadelerini kullandı.

