Allah akıl versin en çok buna ihtiyacı var!

Kıbrıs'ta bir otelde düzenlenen "Yeni Yıla Merhaba" partisinde sunuculuk yapan Gizem Özdilli, gecenin açılışında kameralar karşısına geçti. 1500 davetlinin ağırlandığı görkemli balo öncesi konuşan Özdilli, adadaki bu tür etkinliklerin turizm için büyük önem taşıdığını belirterek, "önceki dönemlerde gerçekleştirilen 90'lar partisi, Latin gecesi ve üç günlük karnaval çok eğlenceliydi" dedi. Ada turizmine katkı sağladıklarını belirten Özdilli şöyle konuştu: Kıbrıs'ı Akdeniz'in incisi yapmaya kararlıyız. Burası çok özel bir yer. Herkesin hayran kaldığı bu bölgeye biz de destek olmalıyız." Özdilli sağlıklı olan herkesin yaşamın değerini bilmesi gerektiğini belirterek, "Kimse kusura bakmasın. Allah akıl versin hepimize insanların en çok buna ihtiyacı var. Herkes biraz daha güleryüzlü olmayı denemeli. Eski dostlarımızla karşılaştığımızda bi konuları konuşuyoruz. Eğlenmek harika ancak her şey kararında. Dostluğun, arkadaşlığın keyfini çıkarmalıyız" diye konuştu.

