Tuğba Melis Türk Umre’ye gitti: “Hayatımdaki en anlamlı yolculuktu” dedi!

Oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, kutsal topraklara gitti. "Bu manevi ve hayatımdaki en anlamlı yolculuğa tek başıma çıktım. İbadetlerimi huzurla yaptım" ifadelerini kullanan Melis Türk, Umre ziyaretine ait kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

