Buse Terim Zincirlikuyu'da arkadaşlarıyla buluştu!

Buse Terim, önceki gün Zincirlikuyu'da arkadaşlarıyla buluştu. Akşam saatlerinde lüks bir restoranda yemek yiyen Terim, muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi. Yeni ilişkisi hakkında konuşan Terim, "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyum" ifadelerini kullandı.

