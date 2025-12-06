PODCAST CANLI YAYIN

Aşk busesi: İlk paylaşım sosyal medyada

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı’dan boşandıktan sonra kalbini yeniden birine açtı. Terim, gizemli sevgilisiyle çekilmiş ilk fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aşk busesi: İlk paylaşım sosyal medyada

BuseTerim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ilişkilerindeki sorunlar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıktı. İlişkilerini kurtaramayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 35 yaşındaki Buse Terim, uzun süre yalnız kaldıktan sonra Instagram'da gizemli sevgilisiyle çekilmiş ilk karesini paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, takipçileri çiftin yeni aşkını heyecanla konuşmaya başladı.

Terim'in, Bahçekapılı'dan 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz adında iki kızı bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"