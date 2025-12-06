Aşk busesi: İlk paylaşım sosyal medyada

BuseTerim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ilişkilerindeki sorunlar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıktı. İlişkilerini kurtaramayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 35 yaşındaki Buse Terim, uzun süre yalnız kaldıktan sonra Instagram'da gizemli sevgilisiyle çekilmiş ilk karesini paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, takipçileri çiftin yeni aşkını heyecanla konuşmaya başladı.

Terim'in, Bahçekapılı'dan 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz adında iki kızı bulunuyor.