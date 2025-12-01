Ünlü oyuncu Dilin Döğer sosyal medyada ölüm tehdidi aldı

Ünlü oyuncu Dilin Döğer, sosyal medyadan aldığı ölüm tehdit mesajıyla paniğe kapıldı. Adliyenin yolunu tutan Döğer, şikayet dilekçesinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren Dilin Döğer, kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, soruşturma başlattı. Dilin Döğer aldığı mesajın ardından geçtiğimiz yıl adliyenin yolunu tuttu. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıyı Dilin Döğer takibine aldı. Gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında Dilin Döğer Suç duyurusunda bulundu.