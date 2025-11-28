Barış Arduç’un “karım ne diyorsa doğrudur” sözleri gündem oldu

Barış Arduç, önceki gün Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arduç, akşamı arkadaşlarıyla yemek yiyerek geçirdiğini söyledi.

Yoğun bir döneme girdiğini belirten oyuncu, yakında Kapadokya'da ve yurt dışında gerçekleşecek yeni proje çekimlerine katılacağını açıkladı.

Babalık sürecinin sorulmasıyla yüzü gülen oyuncu, "Her şey yolunda, büyüyor. Konuşmaya başladı" diyerek kızı Jan Asya'yla ilgili mutluluğunu paylaştı.





Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay, bir takipçisinin "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" sözlerine gülerek verdiği cevap dikkat çekmişti.

Özay "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey," ifadelerini kullanmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu esprili yorumu sorulduğunda ise Arduç gülerek, "Benim karım ne diyorsa doğrudur. Vardır bir bildiği, sizleri seviyorum kendinize iyi bakın" şeklinde cevap verip oradan ayrıldı.