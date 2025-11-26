Yasemin Ergene boşanma sonrası reklama koştu: 15 markayla servet kazandı!

Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra Instagram sayfasını reklam panosuna çevirdi. 4 Eylül'de boşanan Ergene, 10 gün sonra çamaşır makinesiyle reklama başladı ve sonra ardı ardına devamı geldi. 25 Eylül'de ve 30 Eylül'de moda markalarının reklamını yaptı. Sonra, sofra takımı, saç bakım ürünü, cilt kremi, çorap markası, yüz bakım ürünü derken boşanmasından bu yana 15 markanın reklamının rol aldı. Bu reklamlardan kaç para kazandığını merak edip, ünlü isimlerle çalışan bir ajansla görüştüm. Yasemin Ergene gibi ünlü ve milyonun üzerinde takipçisi olan isimlerin, markasına göre Instagram'daki her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin lira arasında ücret aldığını söyledi. Ortalama 600 bin liradan hesaplasak, 15 reklamdan 9 milyon lira kazanmış. Bu hesaba göre reklamdan ayda yaklaşık 3 milyon lira kazanıyor. Ayda 3 milyon lira nafaka aldığı konuşulan Yasemin Ergene'nin, nafaka kadar para kazandığı anlaşılıyor.



Ergene, çamaşır makinesinden çoraba, kıyafetten kreme kadar farklı ürünlerin reklamını yaptı.