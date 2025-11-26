PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Ergene boşanma sonrası reklama koştu: 15 markayla servet kazandı!

Yasemin Ergene, boşandıktan sonra mesleği olan oyunculuğa dönmedi ama reklam yıldızı oldu. Instagram sayfasını reklam panosuna çeviren Ergene, boşandığı 4 Eylül’den bugüne kadar 15 ürünün reklamını yaptı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yasemin Ergene boşanma sonrası reklama koştu: 15 markayla servet kazandı!

Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra Instagram sayfasını reklam panosuna çevirdi. 4 Eylül'de boşanan Ergene, 10 gün sonra çamaşır makinesiyle reklama başladı ve sonra ardı ardına devamı geldi. 25 Eylül'de ve 30 Eylül'de moda markalarının reklamını yaptı. Sonra, sofra takımı, saç bakım ürünü, cilt kremi, çorap markası, yüz bakım ürünü derken boşanmasından bu yana 15 markanın reklamının rol aldı. Bu reklamlardan kaç para kazandığını merak edip, ünlü isimlerle çalışan bir ajansla görüştüm. Yasemin Ergene gibi ünlü ve milyonun üzerinde takipçisi olan isimlerin, markasına göre Instagram'daki her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin lira arasında ücret aldığını söyledi. Ortalama 600 bin liradan hesaplasak, 15 reklamdan 9 milyon lira kazanmış. Bu hesaba göre reklamdan ayda yaklaşık 3 milyon lira kazanıyor. Ayda 3 milyon lira nafaka aldığı konuşulan Yasemin Ergene'nin, nafaka kadar para kazandığı anlaşılıyor.


Ergene, çamaşır makinesinden çoraba, kıyafetten kreme kadar farklı ürünlerin reklamını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
İdefix
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı