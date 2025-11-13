Melisa Döngel’den evlilik itirafı: “Teklifleri saymayı bıraktım”

Oyuncu Melisa Döngel , önceki akşam Maslak'ta bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Döngel, konuşmasına şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Yakın zamanda gittiği Dubai tatilinden bahseden güzel oyuncu, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" diye konuştu.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'YORUMLARA BAKMIYORUM'

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında konuşan Döngel, "Tatlı, tatsız yorumlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlardan bahseden güzel oyuncu, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek, "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan Döngel, "Çektiğimiz bir dizi var dijitalde yayınlanacak" ifadelerini kullandı.