Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye Johnny Depp’li ince gönderme!

Mauro Icardi’nin Johnny Depp göndermeleri yeniden gündemde! Arjantinli yıldızın eski eşi Wanda Nara, Depp’le birlikte olduğu fotoğraflara sosyal medya hesabında yayınlayarak paylaşımına düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yapılan bu paylaşım, Icardi’ye ince bir gönderme olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Bir dönem yaşadıkları fırtınalı ayrılıkla magazin gündeminden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular yeniden dalgalandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, ayrılık döneminde sık sık Johnny Depp ve Amber Heard davasına gönderme yapan paylaşımlarda bulunmuştu.

Ünlü futbolcu, Depp'in boşanma sürecinden bir sahneyi paylaşarak altına "Mesele adımı temize çıkarmak değil, bana inanan insanları savunmak" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, o dönem Wanda Nara'ya bir gönderme olarak yorumlanmış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Wanda Nara'dan ise aylar sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nara, Johnny Depp ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayarak "Nazik sözlerin için teşekkür ederim" notunu düştü.

Bu hamle, Icardi'nin geçmişteki paylaşımlarına ince bir yanıt olarak değerlendirildi.

YENİ AŞKIYLA GÜNDEMDE

Wanda Nara, son dönemde birlikte olduğu sevgilisi Martin Migueles ile sık sık paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor. Sosyal medyada samimi pozlarını paylaşan Nara, yeni ilişkisiyle mutluluğunu gözler önüne seriyor.

