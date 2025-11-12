Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye Johnny Depp’li ince gönderme!

Bir dönem yaşadıkları fırtınalı ayrılıkla magazin gündeminden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular yeniden dalgalandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, ayrılık döneminde sık sık Johnny Depp ve Amber Heard davasına gönderme yapan paylaşımlarda bulunmuştu.
Ünlü futbolcu, Depp'in boşanma sürecinden bir sahneyi paylaşarak altına "Mesele adımı temize çıkarmak değil, bana inanan insanları savunmak" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, o dönem Wanda Nara'ya bir gönderme olarak yorumlanmış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.