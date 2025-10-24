Nişantaşı’nda özel davet: Mücevher markasının etkinliğine ünlü isimler katıldı

Bir mücevher markası geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki mağazasında özel bir davet verdi. Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, seçkin isimleri bir araya getirdi.

Etkinliğe; Aslıhan Doğan Turan, Begüm Özer, Beste Yurttaş, Cemre Geze, Daniela İpekel, Ece Nayman, Ezgi Apa, Gül Ağış, Gül Erçetingöz, Melis Özer, Mine Aksu, Nazlı Kayran, Özlem Avcıoğlu, Pınar Hacıraifoğlu Kohen, Yıldız Edige, Feride Edige, Berna Sağlam ve Zeynep Üstünel gibi moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.