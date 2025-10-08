Yelda Başaran'dan mutluluk reçetesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 25–28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen 'Edirne Yaşayan Miras Festivali', dopdolu etkinliklerle geçti. Festivalin renkli anlarından biri de Uzman Psikolog & Aile Danışmanı Yelda Başaran'ın "Mutluluk Reçetesi" semineri oldu. Başaran, izleyicileri hem düşündürdü hem de gülümsetti. Başaran, "Mutluluğun ilacı eczanelerde değil, kalbimizde saklıdır" sözünü hatırlatarak katılımcılara gülümseyen suratlar dağıttı.



Katılımcılar kahkahalarla ayrılırken, gülümseme bu festivalin en değerli hediyesi oldu.