Güzide Duran boşanmadan yeni yüzüğü taktı! Görenler şaşkın

Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davası gündemi salladı. Duran, iki çocuğunun babasından 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep etti. Ancak Duran henüz boşanma davası bitmeden Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la birlikte olmaya başladı! Bu skandal ilişki büyük tepki topladı. Adnan Aksoy boşanma davasından sonra hem zina davası açtı hem de "Sadakat yükümlülüğünü iptal etti" deyip Duran'ın cep telefonunun incelenmesi için başvuru yaptı.



YÜZÜK AŞKIN SEMBOLÜYMÜŞ

İşte tüm bunlar devam ederken Duran hiçbir şeyi umursamadı. Boşanmadan birlikte olduğu Orman ile kimi zaman İstanbul gecelerinde kimi zaman teknede tur attı! Hatta parmağına yüzüğünü taktı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı. Duran'ın yüzükle ilgili kullandığı ifadeler herkesin tepkisiyle karşılaştı. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Duran, parmağındaki yüzüğü soran gazetecilere "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diye yanıt verdi. İşte bu cevap sosyal medyayı salladı. Vatandaşlar "Boşanmadan nişanlanmak nasıl oluyor acaba. Kötü bir rol model" yorumunu yaptı.



Fikret Orman, boşanma davası süren Duran'a tek taş hediye etti!



Adnan Aksoy, Güzide Duran'a zina davası da açtı.