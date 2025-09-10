Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Şeyda Coşkun, ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil'le evlenmesinin ardından "Erbil'in baldızı" olarak basında yerini almıştı. Bebek'te yaptığı yürüyüşlerle sık sık kendisine rastlanılan sosyetik Şeyda Coşkun, ardından sağlık sektörüne girmiş ve yaşam koçluğu yapmaya başlamıştı. Kendisinden yaşam koçluğu hizmeti almaya başlayan M.G. ile bir süre sonra yakınlık kuran Coşkun, M.G. ile aşk yaşamaya başladı. Fakat M.G. evliydi. İlişkileri uzun süredir devam eden ikili, birlikte bir restorana gitti. Yasak aşkıyla mekanda bulunan bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken restorandakiler tarafından görüntülendi. Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline ulaştı. Çok sinirlenen Y.G, Coşkun'a hakaret içeren mesajlar attı. Şeyda Coşkun, yasak aşkı M.G. ile mekanda böyle yakalanmıştı (Takvim.com.tr)