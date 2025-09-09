Şeyda Coşkun’un yasak aşk skandalı büyüyor: Tokatlı kavga ve 300 bin liralık dava!

Şeyda Coşkun... Ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik onu magazin gündemine taşıdı. Ardından diyetleri ve Bebek sahilinde yaptırdığı yürüyüşlerle bu kez kendini sağlık sektöründe gösterdi. Ardından Uğursay Yeğin ile evlilik yaptı. 1 çocuğu dünyaya geldi. Ancak evliliği sona erdi. İşte Şeyda Coşkun bu kez yasak aşk iddiasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre Şeyda Coşkun, kendisinden yaşam koçluğu hizmeti almaya başlayan M.G. ile yasak aşk yaşadı. İlişkileri uzun süredir devam eden ikili, birlikte bir restorana gitti. Yasak aşkıyla mekanda bulunan bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken restorandakiler tarafından görüntülendi. Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline ulaştı. Çok sinirlenen Y.G, Coşkun'a hakaret içeren mesajlar attı.

Bunun üzerine Şeyda Coşkun, Y.G.'ye dava açtı. Taraflar bu kez sokakta karşılaştı. Y.G Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve bir arkadaşı önünden geçti. Bu sırada Y.G. dayanamayıp Şeyda Coşkun'un arkasında hakaret etti. Bunu duyan Şeyda Coşkun arkadaşıyla geri dönerek Y.G.'ye 'Bana mı dedin?'' diye karşılık verdi. Y.G.'de 'Sana dedim' diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attı. İkili çevredekiler tarafından ayrıldı.

Şeyda Coşkun’un yasak aşk skandalı (Takvim.com.tr)

COŞKUN'A DAVA AÇTI

Birbirine giren Y.G ve Coşkun soluğu karakolda aldı. Taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu. Bu olay üzerine Şeyda Coşkun, eşiyle birlikte olduğu Y.G.'ye 3oo bin liralık manevi tazminat davası açtı. Y.G.'de Coşkun'a karşı dava açtı. Bu arada Coşkun'u adı daha önce de bir yasak aşk skandalına karışmıştı. Söz konusu olay günlerde konuşulmuştu.