Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın oğlu “Güneş” dünyaya geldi: Mutluluğu çikolata ile paylaştı

Serkan Keskin 5 yıldır aşk yaşadığı Meriç Aral ile geçtiğimiz sene Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ardından birkaç ay sonra oynadığı diziden ayrılma kararı alan Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı. Önceki gün ünlü çiftten mutlu haber geldi. Aral, Fulya'da özel bir hastanede doğum yaptı.

''SAÇLARI DA VAR''

Hastane önünde gazetecilerle sohbet eden Keskin, çikolata ikram etti. Keskin, "Normalde öğlen gelecektik. Sabah altıda gelme kararı aldık. Çocuğumuz bize de sürpriz yaptı. Sezaryen doğum yaptık. Üç buçuk kilo doğdu, boyu da 50 cm... Saçları da var." diyerek mutluğunu dile getirdi.

Mariç Aral (Sosyal medya ekran görüntüsü)

"Güneş" ismine karar verdiklerini söyleyen Keskin, "Haberi aldığımız ilk gün aklımıza 'Güneş' koyalım fikri geldi." dedi.