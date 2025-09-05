PODCAST CANLI YAYIN
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın oğlu “Güneş” dünyaya geldi: Mutluluğu çikolata ile paylaştı

Beş yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Serkan Keskin ile Meriç Aral çiftinden mutlu haber geldi. Fulya’daki özel hastanede sezaryenle dünyaya gelen üç buçuk kiloluk minik bebek, saçlarıyla da dikkat çekti. Keskin, hastane çıkışında sevinçle çikolata dağıtarak mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın oğlu Güneş dünyaya geldi: Mutluluğu çikolata ile paylaştı

Serkan Keskin 5 yıldır aşk yaşadığı Meriç Aral ile geçtiğimiz sene Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ardından birkaç ay sonra oynadığı diziden ayrılma kararı alan Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı. Önceki gün ünlü çiftten mutlu haber geldi. Aral, Fulya'da özel bir hastanede doğum yaptı.

Serkan Keskin ve Meriç Aral (Sosyal medya ekran görüntüsü)Serkan Keskin ve Meriç Aral (Sosyal medya ekran görüntüsü)

''SAÇLARI DA VAR''

Hastane önünde gazetecilerle sohbet eden Keskin, çikolata ikram etti. Keskin, "Normalde öğlen gelecektik. Sabah altıda gelme kararı aldık. Çocuğumuz bize de sürpriz yaptı. Sezaryen doğum yaptık. Üç buçuk kilo doğdu, boyu da 50 cm... Saçları da var." diyerek mutluğunu dile getirdi.

Mariç Aral (Sosyal medya ekran görüntüsü)Mariç Aral (Sosyal medya ekran görüntüsü)

"Güneş" ismine karar verdiklerini söyleyen Keskin, "Haberi aldığımız ilk gün aklımıza 'Güneş' koyalım fikri geldi." dedi.

