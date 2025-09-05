Yasemin ve İzzet Özilhan çifti 14 yıllık evliliklerini noktaladı: İddialar gerçek değil

Yasemin Özilhan, bir dönem oynadığı dizinin çekimlerinin yapıldığı hastanenin sahibi iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la tanışmış ve 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikten sonra mesleği rafa kaldıran Özilhan, 2012'de 'Emine' ismini verdiği birinci kızını, 2013'te ise 'Ela' ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Ekranlara veda etse de şöhretten vazgeçmeyen Özilhan, hayatına sosyal medya fenomeni olarak devam etti.

İDDİALAR GERÇEK ÇIKTI!

Son günlerde ise Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Medya bu haberlerle çalkalanırken önceki gün bir paylaşım yapan Özilhan, resmen boşandıklarını açıkladı.

Özilhan, "14 yıldır evli olduğum sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Yasemin Özilhan, "İhanet" ve "aldatma" iddialarının gerçek olmadığını söyledi.