PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yasemin ve İzzet Özilhan çifti 14 yıllık evliliklerini noktaladı: İddialar gerçek değil

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Yasemin ve İzzet Özilhan, sosyal medyadan yapılan açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurdu. Çift, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı boşanma sürecini tamamladı. İhanet ve aldatma iddialarını ise kesin bir dille yalanladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Yasemin ve İzzet Özilhan çifti 14 yıllık evliliklerini noktaladı: İddialar gerçek değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Özilhan, bir dönem oynadığı dizinin çekimlerinin yapıldığı hastanenin sahibi iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la tanışmış ve 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikten sonra mesleği rafa kaldıran Özilhan, 2012'de 'Emine' ismini verdiği birinci kızını, 2013'te ise 'Ela' ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Ekranlara veda etse de şöhretten vazgeçmeyen Özilhan, hayatına sosyal medya fenomeni olarak devam etti.

İDDİALAR GERÇEK ÇIKTI!
Son günlerde ise Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Medya bu haberlerle çalkalanırken önceki gün bir paylaşım yapan Özilhan, resmen boşandıklarını açıkladı.

Özilhan, "14 yıldır evli olduğum sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Yasemin Özilhan, "İhanet" ve "aldatma" iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kaynar kazan! Özel’in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Ankara’da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis’te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP’den itiraz: YSK’ya başvurdular
Başkan Erdoğan’dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Hilal Özdemir’in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Beşiktaş’tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
KOSGEB destekleriyle iş kurmak ve büyütmek artık daha kolay: Milyonlarca liralık kaynak hazır
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de tarihi dava devam ediyor
CHP’de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel’in planı | İşte masadaki senaryolar
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Şaibe davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme İstanbul dosyalarını istedi