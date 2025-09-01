Üçüncü kez düdüğü çaldı

Yağmur Tanrısevsin, spor dünyasında tarihi bir ana imza attı. Oyuncu, Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları'nın startını verdi. Zafer Bayramı coşkusuyla taçlanan dev organizasyon, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tanrısevsin yarışın başlangıç düdüğünü Olimpiyat madalyalı milli sporcularla birlikte çaldı.



GURURLU GÜZEL...

Oyuncu, "Bu yıl üçüncü kez bu büyük organizasyonu başlatmak benim için tarifsiz bir mutluluk.

Dünya çapında ses getiren bu organizasyonun bir parçası olmak gurur verici" dedi.