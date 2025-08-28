Burcu Binici’den Petek Dinçöz benzerliğiyle ilgili açıklama: ’’Uçakta bir adam beni anlatıyordu’’

BURCU Binici, katıldığı bir programda Petek Dinçöz'e benzerliği nedeniyle yaşadığı unutulmaz bir anısını anlattı. Binici, Unkapanı'ndan bir yapımcının kendisini, "Petek Dinçöz 2" yapmak istediğini söyleyerek müzik piyasasına yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. Binici, müzikle ilgili tekliflere rağmen bu alanda profesyonel olmayı düşünmediğini vurguladı. Binici, "Sesim bir tık dinlenebilir. Eş dost arasında söylerim ama oturup şarkı söylemek çok farklı meziyet. Ben her yerde şarkı söyleyemem, elim ayağım titrer." diyerek müziğe olan mesafesini esprili bir dille anlattı.

BOZUNTUYA VERMEMİŞ!

Petek Dinçöz'e benzerliği yüzünden yaşadığı bir uçak yolculuğunu da anlatan Binici, "Uçakta bir adam beni anlatıyordu. Ben de içimden, 'Demek ki artık tanınıyorum, star oldum' diye geçiriyorum. Uçaktan iner inmez biri geldi ve 'Petek Hanım, çocuklarım sizi çok seviyor, imza alabilir miyiz?' dedi. Ben de kırmadım, imzaladım. Altına sadece 'P' yazıp birkaç kare çizdim." diyerek kahkaha attı.