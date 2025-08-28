PODCAST CANLI YAYIN
Taylor Swift’e milyon dolarlık evlilik teklifi: Travis Kelce’den romantik sürpriz

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve NFL şampiyonu Travis Kelce, evlilik kararı aldı. Kelce’nin evlilik teklif ettiği yüzüğü takan Swift, sosyal medyada gündem oldu. Görkemli yüzüğün değeri ise tam 1 milyon dolardı.

28 Ağustos 2025
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, müzik kariyerinde aldığı sayısız ödülün ardından aşk hayatında da mutluluğu buldu. İki yıldır birlikte olduğu Travis Kelce, çiçeklerle süslenmiş bir bahçenin içinde dizlerinin üzerine çökerek ünlü şarkıcıya evlenme teklif etti. Teklif sırasında bir hayli şaşıran Swift, 'evet' cevabını verdi. Yıldız ismin parmağındaki altın çerçeve kaplı yaklaşık 10 karatlık pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı. 1 milyon dolar değer biçilen yüzük, klasik ve zamansız bir tarzı temsil ediyor.

İkilinin bu haberini duyan dünya çapındaki hayranları, çifti yorum yağmuruna tutarak tebrik mesajları attı.

Amerikali şarkıcı Taylor Swift, 1,6 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin kadın müzisyeni konumunda yer alıyor.

