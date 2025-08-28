Taylor Swift’e milyon dolarlık evlilik teklifi: Travis Kelce’den romantik sürpriz

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, müzik kariyerinde aldığı sayısız ödülün ardından aşk hayatında da mutluluğu buldu. İki yıldır birlikte olduğu Travis Kelce, çiçeklerle süslenmiş bir bahçenin içinde dizlerinin üzerine çökerek ünlü şarkıcıya evlenme teklif etti. Teklif sırasında bir hayli şaşıran Swift, 'evet' cevabını verdi. Yıldız ismin parmağındaki altın çerçeve kaplı yaklaşık 10 karatlık pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı. 1 milyon dolar değer biçilen yüzük, klasik ve zamansız bir tarzı temsil ediyor.

İkilinin bu haberini duyan dünya çapındaki hayranları, çifti yorum yağmuruna tutarak tebrik mesajları attı.

Amerikali şarkıcı Taylor Swift, 1,6 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin kadın müzisyeni konumunda yer alıyor.