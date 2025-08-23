Bodrum’da ünlüler buluşması: Ezgi Eyüboğlu, Serkan Altunorak ve Burak Berkay Yalıkavak’ta

Yaz sezonunun en gözde tatil noktalarından Bodrum, ünlü isimlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncular Ezgi Eyüboğlu, Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak, arkadaş grubuyla birlikte Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncular keyifli halleriyle dikkat çekti. Eyüboğlu, şıklığını plajda da elden bırakmazken, kafasından çıkarmadığı kırmızı şapkasıyla da günün en çok konuşulan ismi oldu.

Serkan Altunorak, kaslı vücudu ile çevredekilerin göz hapsindeydi.

Dakikalarca sohbet eden ikiliden Akgül, anlattıkları ile Eyüboğlu'nun yüzünde gülücükler açtırdı.