Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, Londra’daki çöp sorununa dikkat çekti: “Rezalet halde''

Ünlü oyuncu Burak Yörük ve şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz , geçtiğimiz haftalarda Londra'ya gitti. Çift, birlikte Billie Ellish konseri izledi. Ardından da sevgililer, 3 günlük kısa bir tatil yaptı. Caddelerde gezen çiftin ilgisini en çok Londra'da yıllardır bitmek bilmeyen çöp sorunu çekti. İkili sokaklarda gördükleri karşısında bir hayli şaşırdı.

CADDELER REZALET

Yılmaz, "Çok ciddi bir çöp sorunu var. Bu kadar güzel bir şehir olmasına rağmen hiçbir yerde çöp kovası yok. Yerler rezalet halde... Her yerde çöp var. Zaten yere atmamaları gerekiyor ama caddelerce gezdik hiçbir yerde çöp kovası görmedik. Herkes 'Nereye atacağız' diye aranırken yere atıyorlar herhalde. Biz sokaklarda çöp kovası arıyoruz bulamıyoruz. Çöpleri yanımızda gezdiriyoruz. İşte Londra'nın görünmeyen yüzü. Gürültü kirliliği ve çöp fazla var" diyerek gördüklerini anlattı.

İngiltere'nin görünmeyen yüzü (Takvim.com.tr)

Londra'daki çöp yığınlarından hem İngiliz halkı hem de gelen turistler oldukça şikayetçi olurken, bu durum yıllardır sürüyor.