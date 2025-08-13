SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy 6 yıllık ilişkilerini sonlandırdı

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy, 6 yıllık aşklarını noktaladı. Subaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurarak, fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Hande Subaşı ve Alican Ulusoy 6 yıllık ilişkilerini sonlandırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Subaşı, 2021'de ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, her şey yolunda ama şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir’in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | 2 milyarlık malımıza çöktü
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi