Cristiano Ronaldo'dan 5 milyon dolarlık evlilik teklifi

Cristiano Ronaldo, 9 yıldır beraber olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlilik teklif etti. Ünlü futbolcunun, Rodriguez’e evlilik teklifi ettiği yüzüğün büyüklüğü ve değeri dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'le uzun süredir birliktelik yaşıyor. 2016 yılından beri birlikte olan ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi. Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda." notunu düştü.

Devasa yüzük sosyal medyada çiftin hayranları tarafından binlerce kez paylaşıldı (Sosyal medya ekran görüntüsü)Devasa yüzük sosyal medyada çiftin hayranları tarafından binlerce kez paylaşıldı (Sosyal medya ekran görüntüsü)

37 KARAT

Georgina Rodriguez'in göz kamaştırıcı yüzüğünün yalnızca merkezdeki oval kesim taşının yaklaşık 35 karat ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa taş, platin üzerine yerleştirilmiş ve her biri yaklaşık birer karat olan iki oval yan taşla çevrelenmiş.

Bu da toplamda yüzüğün yaklaşık 37 karat olmasını sağlıyor. Rodriguez'in yüzüğünün değerinin de 5 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

Ronaldo ve Georgina'nın ilişkileri süresince iki çocukları oldu. Çiftin 7 yaşında Alana ve 3 yaşında Bella isimli iki kızı var.

