Çağatay Ulusoy’dan Mustafa Mert Koç’a 20 milyonluk deniz mirası

Çağatay Ulusoy teknesini oyuncu arkadaşı Mustafa Mert Koç'a devretti, Süreyya Yalçın Bodrum'da altın varaklı dönerli davet verdi, Jennifer Lopez ise İstanbul'da büyüleyici bir konserle sahneyi salladı. 2026'da dünya yıldızları yeniden İstanbul'da sahne alacak! Eğlence, lüks ve yıldız isimler bu yaz da gündemden düşmüyor.



Çağatay Ulusoy'un teknesi (Takvim.com.tr)



Türk dizi ve sinema dünyasının yıldız isimlerinden Çağatay Ulusoy'un deniz tutkusunu bilmeyen yok. Setlerin yoğun temposundan fırsat buldukça Göcek koylarında demir atan, maviliklerle iç içe yaşamayı seçen Ulusoy, yıllardır yaz aylarını 16 metrelik gözde teknesinde geçiriyordu. Ancak her güzel hikâyenin bir sonu vardır. Son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışındaki projeleriyle oldukça yoğun bir dönemden geçen oyuncu, vakit ayıramadığı gerekçesiyle teknesini satışa çıkardı.



Bu satışı ilginç kılan bir başka detay ise, teknenin yeni sahibinin de tanıdık bir yüz olması. Oyuncu arkadaşlığıyla bilinen Mustafa Mert Koç, ailesiyle birlikte Çağatay Ulusoy'un teknesini 20 milyon TL gibi bir rakam karşılığında satın aldı. Bir bakıma bu, sadece bir eşya devri değil, bir tutkunun miras bırakılması gibi. Ulusoy'un sessizce Göcek koylarında gezdiği ve anılarla dolu o tekne, artık Koç ailesinin yazlarına eşlik edecek. Bir teknenin hikâyesi, sadece denizle sınırlı değildir. İçinde geçirilen anlar, yapılan sohbetler, doğan güneşler ve batan gün batımlarıyla yazılır. Şimdi o hikâyeye yeni bir kalem dokunacak. Dileriz Mustafa Mert Koç ve ailesi de bu teknede en az Çağatay Ulusoy kadar huzur ve mutluluk bulur.





SÜREYYA YALÇIN'DAN ŞATAFATLI PARTİ!

Süreyya Yalçın, yine adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum'un ışıltılı koylarından birinde yer alan malikanesinde verdiği "minik" davet, öyle böyle değil, tam anlamıyla şıklığın ve şaşaanın kitabını yeniden yazdı. "Az ama öz" diyenler için belki sade bir bahçe partisi gibi görünebilirdi… Ta ki bahçeye özel olarak getirilen döner tezgâhı kurulana kadar! Evet, yanlış duymadınız. Yalçın, dostlarını ağırladığı bu özel gecede, Türkiye'nin ünlü döner ustalarından birini Bodrum'a getirtip, misafirlerine döner ikram etti. Ve bu sadece döner değil; altın varaklı lavaşlara sarılmış, yanında trüf yağı ile servis edilen, şık tabaklarda sunulan bir "şov"du adeta!



Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran (Takvim.com.tr)



Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran, konuklarıyla tek tek ilgilendi.



2026'DA DÜNYA STARLARI İSTANBUL'DA BULUŞACAK!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, uzun zamandır böylesine ışıltılı, böylesine kusursuz bir geceye tanıklık etmemişti. Sahneye adım atan isim Jennifer Lopez olunca, beklentiler yüksekti elbette. Ama JLO yalnızca beklentileri karşılamakla kalmadı; onları aşarak 2 saat adeta zamanı durdurdu. Dünya starı olmak böyle bir şey dedirtti herkese. Temacc, bu işi öylesine profesyonelce, öylesine titizlikle yürüttü ki, konser öncesi "Acaba trafik olur mu?", "Girişte sorun yaşanır mı?", "Ses sistemi yetersiz kalır mı?" gibi sorular buhar olup uçtu. Her şey tıkır tıkır işledi.



Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)



Organizasyon şirketi önümüzdeki yıl çok daha büyük isimlerle Türk seyircisini buluştarmayı planlanıyor. Dünya starlarıyla yapılan görüşmeler bitiğinde, İstanbul'un sadece kültür ve tarih değil, eğlence ve müzik dünyasının da sahnesi olacağı kesin.