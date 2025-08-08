SON DAKİKA
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı

Jennifer Lopez, konser için geldiği İstanbul’da, bir Türk otelini tercih etti. Ekibine 35 oda ayrılan otelde Lopez, 600 yıllık Türk hamamından dönüştürülen 850 metrekarelik villada kaldı. Otelin koyduğu yasak dikkat çekti

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025
Amerikali dünya starı Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin yankıları sürerken hangi otelde kaldığından kimsenin haberi olmadı. Ben öğrendim; bir Türk otelinde konakladı. Üstelik bu otel çok yeni; haziran ayında açıldı. Tersane İstanbul'daki 'Aliee İstanbul'dan söz ediyorum. Lopez ve ekibi için otelde 35 oda kiralandı. Lopez, otelin 850 metrekarelik villasında konakladı. Villanın en büyük özelliği, 600 yıllık tarihi bir Türk hamamı olması.

JLO 'LEYDİ' OLDU
Bu arada otelden 'Jennifer Lopez'e yasak geldiğini öğendim; otel personeline ünlü yıldızın adının telaffuz edilmesi yasaklanmış. İsmini kullanmaları gerektiğinde şifreli bir isim seçilmiş ve Jennifer Lopez'in oteldeki adı 'Leydi' (Hanımefendi) olmuş. Bunun nedeni ise; güvenlik ve rahatsız edilmesini önlemekmiş. Otelde adı konuşulursa, otelde kalanlar bunu duyabilir, kendisini rahatsız edebilir veya telefonla arkadaşlarına söyleyebilir ve adresi belli olur, bu da güvenlik kaygısı oluşturabilir diye bu yola başvurulmuş. Bu çok işe yaramış; Jennifer Lopez'in otelde olduğunun kimse farkına varmamış, tek başına otelin her yerinde gezmiş, oturmuş, kalkmış. Bir de otel yönetimine "Özel bir ilgi istemiyorum, bana normal bir otel misafirleri gibi davranın, özel bir şeye ihtiyacım olursa söylerim" demiş.

TÜRK OTELİNİ SEÇTİ
Otel hakkında da biraz bilgi vereyim. Aliee'nin yaratıcısı Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince. Tersane İstanbul'un da sahibi olan ünlü iş insanı, Aliee'nin ilk otelini de Tersane İstanbul'da açtı. Otelin yönetimini ise kızı Zeynep Tamince'ye verdi. Aliee İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Tamince oteli, "Aliee İstanbul, Türk turizminde yeni bir dönemin simgesi. Burası, yalnızca bir otel değil, stil sahibi gezginlerin, yaratıcı zihinlerin ve yaşamı sanata dönüştürenlerin buluşma noktası" sözleriyle tarif ediyor. Haliç kıyısındaki otelin ilk ünlü misafirinin Jennifer Lopez olması, Boğaz'daki uluslararası zincir otellere ciddi bir rakip çıktığını da gösteriyor.

Jennifer Lopez'in kaldığı villa, aslında 600 yıllık bir hamam. 850 metrekarelik hamam otel villasına dönüştürülmüş. Villada özgün bir Türk hamamı ve özel bir havuz da yer alıyor.

