Bodrum’da kozmetik rüzgarı

Dünyaca ünlü Fransız kozmetik markası, Türkiye pazarındaki yolculuğuna başlıyor.



ÖZEL DAVETE SANAT VE CEMİYET HAYATINDAN BİR ÇOK İSİM KATILDI

Markanın Türkiye'deki yeni dönemini kutlamak amacıyla yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Pervin Ersoy, Revna Demirören, Bahar Şer, Siren Ertan ve Beyza Uyanoğlu'nun katıldığı özel bir davet düzenlendi. Bilge Kuru'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. 1976 yılında Hubert ve Isabelle d'Ornano tarafından kurulan marka, doğadan elde edilen aktif içerikleri yüksek teknolojiyle birleştiren ürünleriyle tüm dünyada güzellik ritüellerini yeniden tanımlıyor.



