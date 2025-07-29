Kim der 48 yaşında! Zeynep Tokuş spor içeriklerle takipçilerinden tam not alıyor

1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını tüm Türkiye'ye duyuran Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı dizideki Zeynep karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. Ancak tam da zirvedeyken ekranlara veda eden Tokuş, kariyerini bir kenara bırakıp kendine çok daha huzurlu bir yol çizmeyi tercih etti.

3 ÇOCUK ANNESİ

Oyunculuğa ara verdikten sonra yogaya başlayan ve yoga eğitmenliği yapan ve sosyal medya hesabından sürekli içerikler paylaşan güzel oyuncu, 48 yaşında oyuncu, yaptığı içeriklerdeki en zor hareketleri ustalıkla yapabilmesi takipçilerinden tam not alıyor. 48 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlendi. Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle de "Kim der üç çocuk annesi?" dedirtiyor. Aile hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden güzel isim, sosyal medyada ise aktif olmayı sürdürüyor. Paylaşımları ise genellikle doğallık ve pozitiflik üzerine kurulu. Tokuş'un huzur dolu yaşam tarzı, onu yakından takip edenler için adeta bir ilham kaynağı olmuş durumda. "Güzel zamanlardı. Ama şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum" dedi.