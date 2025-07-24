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Cemre Baysal ve Öykü Çelik Bodrum’da güneş ve sohbet keyfi

Tatil sezonunu Türkbükü’nde açan oyuncu Cemre Baysal ile Öykü Çelik, denize girmeyip güneşlenerek ve sohbet ederek dinlendi. Baysal’ın fit görüntüsü ve Çelik’in plaj stili dikkat çekti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Temmuz 2025
Cemre Baysal ve Öykü Çelik Bodrum’da güneş ve sohbet keyfi

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Oyuncu Cemre Baysal, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Öykü Çelik'le tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Türkbükü'ndeki bir beach'e gelen ikili, günü sohbet ederek geçirdi.

Denize girmek yerine günü güneşlenip sohbet ederek geçiren ikilinin keyfi oldukça yerindeydi. Cemre Baysal'ın fit hali dikkat çekti. Öykü Çelik ise gün boyu plaj kıyafetini üzerinden çıkarmadı.

Alya ve Yılmaz Kunt (Takvim.com.tr)Alya ve Yılmaz Kunt (Takvim.com.tr)

AŞKA GELDİLER

Güzel şarkıcı Alya, oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Türkbükü'nde bir beach'te objektiflere takılan çift, aşka geldi. Defalarca öpüşen aşıklar, meraklı bakışlara aldırmış etmedi. Deniz keyfi sonrası sevgilisine mekanın merdivenlerinde havlu tutan Kunt'un halleri de oldukça sempatikti.

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