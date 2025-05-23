Berk Tanrıverdi’nin eşi Ceylan Atınç jet-set davetlerde! 241 bin TL’lik çantasını koluna taktı

Stil danışmanı Ceylan Atınç, ilk evliliğini bir fotoğrafçı ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra eşinden ayrıldı. Daha sonra müzisyen Can Baydar ile uzun süre aşk yaşadı.
Stil danışmanı Ceylan Atınç, ilk evliliğini bir fotoğrafçı ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra eşinden ayrıldı. Daha sonra müzisyen Can Baydar ile uzun süre aşk yaşadı.
Ancak bu ilişkisi de hüsranla bitti. Atınç, bir süre sonra film gibi olayla hayatının aşkını buldu. Havaalanında tanıştığı iş insanı Berk Tanrıverdi ile evlendi. Sosyeteye gelin gitti. Ancak iddiaya göre istenmeyen 'gelin'di. Çift ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Tüm bunlar sürerken Atınç moda dünyasının aranılan danışmanlarından biri haline geldi. Sosyeteyle de ilişkisi güçlendi. Bu gelişme sonrası Atınç, dünyaca ünlü markalardan davet aldı.
Son olarak ünlü Fransız markasının davetiyle Saint-Rémy-de-Provence'deki özel etkinliğe çağrıldı. Markanın çantasıyla yemekteki yerini aldı. Bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginlik dolu kareleri görenler "Şanslı gelin" yorumlarını yaptı.