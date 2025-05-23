Berk Tanrıverdi’nin eşi Ceylan Atınç jet-set davetlerde! 241 bin TL’lik çantasını koluna taktı

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Stil danışmanı Ceylan Atınç, ilk evliliğini bir fotoğrafçı ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra eşinden ayrıldı. Daha sonra müzisyen Can Baydar ile uzun süre aşk yaşadı.

(Takvim Gazetesi) Ancak bu ilişkisi de hüsranla bitti. Atınç, bir süre sonra film gibi olayla hayatının aşkını buldu. Havaalanında tanıştığı iş insanı Berk Tanrıverdi ile evlendi. Sosyeteye gelin gitti. Ancak iddiaya göre istenmeyen 'gelin'di. Çift ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı.