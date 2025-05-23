Ünlü popçu Derya Uluğ’un takıntılı hayranı tutuklandı!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, 3 Haziran'da Harbiye Açıkhava sahnesinde vereceği konserin provalarında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Harbiye konserlerini sevdiğini belirten Uluğ, "Harbiye için ayrı bir repertuvar hazırlıyoruz. Benim bile daha kendimden duymadığım şarkılar olacak. Bir önceki Harbiye konserimizden çok farklı olacak. Ters köşe diyebilirim" dedi.

Uzun süredir maruz kaldığı tehdit ve taciz olayı da sorulan Uluğ, şu yanıtı verdi:

"O şahıs tutuklandı. Bir daha kimsenin benzer durumları yaşamamasını diliyorum. Bizim için üzücü ve tedirgin edici bir süreçti. Benzer olayları yaşayan insanları daha iyi anladık."